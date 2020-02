Nintendo Switch conquista gli aeroporti: in arrivo postazioni da gioco dedicate

La Casa di Kyoto si dedica alla community dei viaggiatori, annunciando l'allestimento di diverse postazioni da gioco dedicate a Nintendo Switch all'interno di diversi aeroporti.

L'iniziativa prevede l'istituzione di veri e propri "Nintendo Lounge" all'interno di una ridotta selezione di strutture, che ad ora comprende purtroppo solamente località degli Stati Uniti d'America. Qui i giocatori avranno la possibilità di rilassarsi e dedicarsi a diversi titoli esclusivi per Nintendo Switch. Tra questi ultimi possiamo ad esempio segnalare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe o Super Mario Party.



Le aree attrezzate consentiranno anche l'acquisto in loco di Nintendo Switch: vista la location, gli acquirenti riceveranno in omaggio una custodia per la console! Attualmente, l'iniziativa è stata confermata per gli aeroporti di Chicago (Illinois), Dallas (Texas), Seattle (Washington Seattle) e Washington DC. Le postazione saranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2020.



Ricordiamo che la Casa di Kyoto ha recentemente annunciato i saldi Blockbuster per giochi Nintendo Switch, che prenderanno il via nel corso della giornata di giovedì 13 febbraio. Per non perdervi nessuna novità, sulle pagine di Everyeye potete trovare l'elenco dei nuovi giochi Nintendo Switch della settimana.