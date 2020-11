Nintendo Switch conquista il Black Friday in UK: è l'oggetto del desiderio più ambito

A breve distanza dalla recente immissione sul mercato di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, è ormai tempo di Black Friday per il 2020, con iniziative e promozioni che coinvolgono anche il settore videoludico.

Non sorprende dunque vedere gli hardware dei principali attori del mercato al centro delle attenzioni dei consumatori in questi giorni. Interessante in tal senso un'analisi condotta sul pubblico britannico. La compagnia SEMrush ha condiviso con la redazione di Nintendo Life gli esiti del proprio esame condotto sulle ricerche dei consumatori del Regno Unito. Ebbene, questi ultimi sembrano proprio aver eletto Nintendo Switch come l'oggetto più richiesto del Black Friday 2020, davanti a console Sony e Microsoft, ma non solo. Di seguito, i dati di ricerca nel dettaglio:

Nintendo Switch Black Friday: 398.010 ricerche;

Pandora Black Friday: 336.820 ricerche;

PS4 Black Friday: 144.510 ricerche;

Airpods Black Friday: 118.800 ricerche;

Xbox One Black Friday: 95.930 ricerche;

Laptop Black Friday: 81.900 ricerche;

Apple Watch Black Friday: 66.290 ricerche;

iPad Black Friday: 65.550 ricerche;

FIFA 20 Black Friday: 52.590 ricerche;

Dyson Black Friday: 45.920 ricerche;

E voi, avete intenzione di approfittare del Black Friday 2020? Ricordiamo che per l'occasione sono stati attivati speciali sconti su giochi Xbox One e Xbox Series X su Microsoft Store, mentre il PlayStation Store ha attivato speciali sconti su servizi e giochi PS4 e PS5