Nintendo Switch conquista l'Europa a Natale: quali sono stati i giochi più venduti?

Con il recente boom natalizio di Nintendo Switch che ha interessato diversi mercati europei, è interessante scoprire quali giochi abbiano dominato le classifiche della console ibrida nel mese di dicembre 2021.

Una curiosità soddisfatta prontamente da Nintendo Europe, che ha diffuso i dati relativi ai giochi più venduti su Nintendo Switch nel corso dell'ultimo mese del 2021. Secondo quanto riportato, gli appassionati residenti nel Vecchio Continente hanno indirizzato il proprio interesse principalmente verso Mario Party Superstars, che si è conquistato il gradino più alto del podio.



Un traguardo notevole, soprattutto se si considera che il party game si è trovato a rivaleggiare con i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, protagonisti di un grande successo commerciale. Tra i due rifacimenti, in particolare, Pokémon Diamante Lucente si è aggiudicato la medaglia d'argento. L'ultimo gradino del podio va invece all'immortale Mario Kart 8: Deluxe, il cui successo non è stato in alcun modo offuscato dai recenti rumor su Mario Kart 9.



Di seguito, trovate la Top 15 completa dei giochi più venduti su Nintendo Switch in Europa nel periodo natalizio:

Mario Party Superstars; Pokémon Diamante Lucente; Mario Kart 8: Deluxe; Big Brain Academy: Scontro tra Menti; Minecraft; Animal Crossing: New Horizons; Pokémon Perla Splendente; FIFA 22; Stardew Valley; New Super Mario Bros. U Deluxe; Unpacking; Super Smash Bros. Ultimate; Super Mario 3D World + Bowser’s Fury; Among Us; The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Come tipico per Nintendo Switch, anche in questo caso ben i due terzi dei giochi presenti in classifica è costituito da esclusive Nintendo.