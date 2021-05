Nintendo Switch, la console si aggiorna: disponibile l'update 12.0.2

A breve distanza dalla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento, il team di Nintendo ha reso disponibile un nuovo update di sistema dedicato a Nintendo Switch.

I possessori della console ibrida possono dunque procedere sin da ora con il download dell'aggiornamento 12.0.2. Come da tradizione per l'hardware, l'update richiede solamente pochi minuti per essere installato, con Nintendo Switch pronta a ritornare pienamente operativo nel giro di pochissimo tempo. Le novità introdotte dalla patch 12.0.2 non sono del resto molte: nel descrivere l'aggiornamento, Nintendo si è in effetti limitata a citare - come spesso accade - un miglioramento della stabilità del sistema operativo dell'hardware. Di conseguenza, non sono attese modifiche di rilievo sul piano dell'esperienza utente su Nintendo Switch.



Non è tuttavia escluso che l'update possa portare con sé nuovi rumor legati all'arrivo sul mercato di una Nintendo Switch PRO con schermo OLED. Nel corso del messe di aprile, infatti, la pubblicazione da parte di Nintendo dell'aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch aveva scatenato una nuova ondata di indiscrezioni, legata all'avvistamento al suo interno di riferimenti ad una nuova dock per Nintendo Switch e ad un supporto alla risoluzione 4K per l'hardware. Al momento, lo ricordiamo, da Kyoto non è mai giunta alcuna conferma legata all'effettiva esistenza di una Nintendo Switch PRO.