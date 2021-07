Nintendo Switch versione 2019 in offerta su Amazon

Buona promozione su Amazon per chi è alla ricerca di una console Nintendo Switch, il noto store infatti ci propone la console in offerta sia con i Joy-Con nella colorazione blu/rosso neon che grigio. Il modello in promozione è l'ultimo aggiornamento del 2019, quindi con batteria potenziata rispetto al modello Day-One.

La console su Amazon ha sempre subito una disponibilità discontinua, oggi è addirittura acquistabile al prezzo scontato di 289,90 euro, con lo sconto del 12% dal prezzo di listino di 329,90 euro.

Di seguito i link per acquistare Nintendo Switch a prezzo scontato:

Da pochi giorni Nintendo ha annunciato un nuovo modello di Nintendo Switch, chiamata Nintendo Switch modello OLED, in prenotazione a 349,90 euro ma esaurita su Amazon, vanta diverse migliorie rispetto al modello precedente ma la potenza della console rimane invariata: uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata, altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile, di uno spazio di archiviazione interno da 64GB (espandibili con MicroSD).

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ricevere un buono da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos, 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro, 5 euro di buono sconto solamente guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV, 10 Euro di buono sconto accedendo dall'App di Amazon per la prima volta o 5 Euro di buono Amazon attivando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited.