Nintendo Switch: console in edizione limitata per Animal Crossing New Horizons

Nintendo ha annunciato una Limited Edition di Nintendo Switch dedicata ad Animal Crossing New Horizons: la console personalizzata sarà in vendita dal 13 marzo in Nord America e dal 20 dello stesso mese in Europa, Australia e Giappone al prezzo di 299.99 dollari/35.960 yen, il costo per il nostro continente non è stato reso noto.

La console personalizzata presenta una colorazione pastello con Joy-Con verdi e azzurri, straps in tinta e una dock decorata con le immagini di Tom Nook e Timmy e Tommy. Inoltre lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche le custodie ufficiali di Animal Crossing e per Nintendo Switch e Switch Lite, potete vedere le immagini della Limited Edition e degli accessori in calce alla notizia.

Animal Crossing New Horizons si conferma dunque una delle "Major Release" del 2020 per Nintendo Switch, la casa di Kyoto punta molto sul ritorno di Animal Crossing dopo il buon successo riscosso dagli ultimi episodi della serie su 3DS, in particolar modo sul mercato giapponese.

