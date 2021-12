Nintendo Switch: console, giochi e accessori in offerta da Gamelife per Natale

Gamelife presenta le offerte Nintendo per il Natale 2021, con una serie di promozioni sulla console, sui giochi e sugli accessori, con sconti validi online e in negozio fino al 12 dicembre. Ecco tutte le offerte attive per risparmiare su Nintendo Switch.

Nintendo Switch con Just Dance 2022 costa 329 euro, disponibile nelle varianti con Joy-Con Blu/Rosso Neon o Joy-Con Grigi, una bella occasione per un regalo di Natale. Gamelife propone anche sconti sui giochi e sugli accessori Nintendo:

Ring Fit Adventure con Ring-Con costa 69 euro invece di 81 euro, inoltre troviamo in offerta Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons a 49 euro ciascuno invece di 61 euro. Le coppie di Joy-Con (vari colori disponibili) costano 69 euro invece di 59 euro, inoltre segnaliamo il Nintendo Switch PRO Controller a 59 euro invece di 69 euro. Si tratta di occasioni interessanti per risparmiare sugli acquisti ed eventualmente sui vostri regali di Natale, avendo la sicurezza di acquistare prodotti nuovi e di qualità.

Le offerte indicate sono valide fino al 12 dicembre online e nei punti vendita Gamelife sparsi per l'Italia, fino ad esaurimento e secondo la disponibilità delle scorte. Trovate queste e tante altre offerte nel volantino Spendimeno di Gamelife per Natale.