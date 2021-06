Nintendo Switch, console e giochi in regalo: il dono di Reddit a un ospedale pediatrico

In attesa della pubblicazione della rassegna di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2021, i piccoli ospiti dell'Ospedale di Bristol avranno la possibilità di cimentarsi in una ricca serie di sfide videoludiche.

Di recente, il reparto pediatrico della struttura ospedaliera ha infatti ricevuto un enorme dono: sei Nintendo Switch Lite, corredate da una selezione delle migliori esclusive per la console. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Luigi's Mansion 3, passando per Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in totale il pacco dono include ben 24 giochi, oltre a una custodia e uno schermo protettivo per ciascuna delle Nintendo Switch Lite.



Il tutto è il frutto di una campagna di raccolta fondi avviata sulle pagine di Reddit, con i frequentatori del noto forum che hanno raccolto 2.143 dollari per offrire hardware da gaming in dono ai piccoli ospiti dell'Ospedale di Bristol. Promotore dell'iniziativa è un utente attivo come "yusuo85", che in tenera età ha dovuto affrontare spesso l'ambiente ospedaliero, trovando però conforto nei suoi videogiochi preferiti. Desideroso di offrire il medesimo svago anche ad altri bambini, quest'ultimo ha chiesto supporto alla community di Reddit, che ha accolto con entusiasmo la proposta.



Direttamente in calce a questa news, potete visionare il ricco bottino con il quale potranno intrattenersi i bambini e ragazzi ospiti dell'Ospedale di Bristol.