Nintendo Switch è la console più venduta in Giappone per il sesto mese consecutivo

Gli ultimi dati di vendita relativi al mercato videoludico giapponese vedono ancora una volta Nintendo Switch in vetta alla classifica mensile: la piattaforma ibrida della Grande N è la console più venduta nella Terra del Sol Levante per il sesto mese consecutivo e ha quasi raggiunto le 5 milioni di unità.

Per la precisione, nell'arco di tempo compreso fra il 30 luglio e il 26 agosto 2018, Nintendo Switch è riuscita a piazzare ben 199.000 unità in Giappone, riuscendo a totalizzare oltre 4.9 milioni di unità dal lancio avvenuto a marzo 2017. Continuando di questo ritmo, la console di Nintendo raggiungerà e supererà i 5 milioni di pezzi entro la fine della prossima settimana. Per darvi un'idea del suo successo, vi basti pensare che ormai solo due milioni di unità dividono Switch da Playstation 4, nonostante quest'ultima sia stata lanciata nel mercato giapponese a inizio 2014. Nel mese di agosto, la console di Sony ha piazzato circa 86.000 pezzi, meno della metà di Switch.

Passando alle vendite software del mese di agosto, Splatoon 2 si aggiudica la medaglia d'oro con 96,639 copie. WarioWare Gold e Mario Kart 8 Deluxe completano il podio rispettivamente con 90,121 e 86,897 copie. A seguire, troviamo Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (77,761) e Etrian Odyssey X (75,834).