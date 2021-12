Nintendo Switch è la console più popolare di sempre? Lo afferma uno studio inglese

Uno studio svolto in Gran Bretagna da NextDayDelivery incirona Nintendo Switch come la console più popolare di tutti i tempi, con una media di console vendute ogni anno superiore a quella di qualsiasi altra piattaforma. Ma facciamo chiarezza.

Nintendo Switch è in commercio da quattro anni ed ha venduto una media di 22.64 milioni di unità ogni dodici mesi per un totale di 90.54 milioni. Nintendo DS occupa la seconda posizione della classifica con 154.9 milioni di console vendute in nove anni (17.21 milioni l'anno) mentre PS4 è in terza posizione con 116.44 milioni in otto anni, con 14.56 milioni di pezzi venduti ogni anno.

C'è da dire che i parametri usati per lo studio non sembrano essere del tutto coerenti dal momento che viene semplicemente fatta una media delle unità totali vendute divise per gli anni di produzione. In questo modo chiaramente console in produzione da un maggior numero di anni vedono abbassarsi la media, come noto infatti negli ultimi anni di vita di una console le unità vendute calano notevolmente, come sta accadendo ad esempio anche con PlayStation 4.

Uno studio quindi da prendere con le dovute precauzioni, pur tenendo presente come la console continui a quattro anni dal lancio a macinare ottimi numeri sul mercato internazionale, come dimostrano le ottime vendite di Nintendo Switch per il Black Friday in UK.