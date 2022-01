Nintendo Switch è la console più venduta del 2021 in USA, testa a testa con PS5 a dicembre

Come rivelato dai più recenti dati NPD, Call of Duty è stato il gioco più venduto del 2021 negli Stati Uniti grazie a Call of Duty Black Ops Cold War e COD Vanguard, sul fronte hardware invece le classifiche eleggono Nintendo Switch come console più venduta in Nord America durante lo scorso anno.

Nintendo Switch è stata la console più venduta a dicembre 2021 negli Stati Uniti in un testa a testa con PS5 per quanto riguarda le vendite in dollari mentre nel corso dell'anno Nintendo Switch è stata leader sia per quanto riguarda le unità effettivamente vendute che le vendite in dollari.

Nel 2021 la casa di Kyoto ha lanciato Nintendo Switch OLED insieme ad una serie di titoli di buon successo come The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Pokemon Diamante e Perla e Metroid Prime, senza dimenticare il flusso di vendite garantito da un blockbuster assoluto come Mario Kart 8 Deluxe.

Proprio il bundle del Black Friday con Nintendo Switch, tre mesi di abbonamento a Switch Online e una copia di Mario Kart 8 Deluxe sembra aver riscosso un notevole successo in Nord America ed Europa, anche se chiaramente la situazione legata alle vendite delle console concorrenti come PS5 e Xbox Series X è influenzata dalla mancanza di scorte.