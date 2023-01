Nintendo Switch è la console più venduta del 2022 in UK: supera PS5 all'ultimo momento

Colpo di scena per il mercato hardware nel Regno Unito: probabilmente grazie alle festività natalizie, Nintendo Switch ha piazzato un consistente quantitativo di unità in più che le hanno permesso di chiudere il 2022 in testa alle classifiche di vendita di tutto l'anno, superando PlayStation 5 praticamente all'ultimo secondo.

Lo scorso settembre sembra che PS5 fosse destinata a divenire la console più venduta in UK nel 2022, stando a quanto rivelato dal capo del portale Games Industry, Christopher Dring, che aveva confermato l'avvenuto sorpasso della piattaforma Sony ai danni della console ibrida Nintendo. Adesso è lo stesso Dring ad annunciare su Twitter che Switch è riuscita a superare nuovamente PS5 sul suolo britannico, chiudendo dunque il 2022 sul gradino più alto del podio delle piattaforme più vendute.

Dring non fornisce numeri precisi in termini di vendite, ma promette di rivelare maggiori dettagli a breve. Lo scorso novembre Switch è stata la console più venduta in UK durante il Black Friday, rappresentando il 42% delle console totali vendute in quell'occasione; sempre durante il Black Friday ci fu una consistente impennata nelle vendite di Xbox Series S, con la piattaforma Sony che è rimasta invece maggiormente indietro. Il periodo natalizio conferma dunque il periodo di successo di Switch, che ha continuato a vendere in maniera consistente.

In ogni caso il 2022 è stato un anno molto importante per PS5 nel Regno Unito, e con l'aumento di scorte è molto probabile che si registreranno risultati importanti nel corso del 2023.