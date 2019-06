Nintendo Switch è la console più venduta in Giappone da 15 mesi di fila

Dopo il mezzo flop di Wii U, Nintendo ha saputo rialzarsi e ha decisamente fatto centro con Switch visto che la console ibrida si è rivelata una delle macchine più interessanti di questa gen, grazie alla capacità di funzionare sia come home console sia come handheld, ed un successo clamoroso per la casa di Kyoto.

La buona riuscita del progetto è testimoniata anche dai numeri, che continuano a premiare gli sforzi di Nintendo. Sono arrivati infatti i dati di vendita del mese di Maggio relativi al territorio giapponese, che svelano un risultato che se non è da record, poco ci manca.

Con quasi 142.000 unità vendute nel mese di Maggio infatti, non solo Nintendo Switch ha venduto praticamente il triplo delle macchine di Sony, con PlayStation 4 ferma al secondo posto a quota 49.000, ma si è confermata in testa alle classifiche di vendita del Giappone per ben 15 mesi consecutivi.

Numeri che fanno senz'altro capire quanto il pubblico del Paese del Sol Levante abbia apprezzato la console, che continua al contempo a macinare ottimi numeri anche nel resto del mondo. Mentre dunque Sony e Microsoft sono concentrati quasi totalmente sulla next-gen e le loro ammiraglie PlayStation 4 e Xbox One sono ormai alla fine del loro ciclo vitale, il trono di Nintendo Switch sembra inattaccabile.

Nel frattempo la casa di Kyoto si prepara anche all'imminente E3: sul nostro sito trovate le nostre aspettative nei confronti della conferenza Nintendo all'E3 2019, ed uno sguardo sui giochi in uscita questa settimana su Switch.