Nintendo Switch sta per diventare la console più venduta di sempre in Giappone: manca poco

A quasi 7 anni dal suo esordio sul mercato avvenuto nel marzo del 2017, Nintendo Switch ha superato quota 139 milioni di console vendute con oltre un miliardo di giochi venduti. Numeri da capogiro che tra l'altro a breve potrebbero essere affiancati da un record storico.

Nintendo Switch è infatti vicinissima a diventare la console più venduta di sempre in Giappone: attualmente la piattaforma ibrida della Grande N ha piazzato sul suolo nipponico 32.027.938 unità calcolando tutti e tre i modelli in commercio (Switch originale, Switch Lite e Switch OLED), non troppo distante dai 32.990.000 sistemi piazzati dal Nintendo DS nel corso del suo ciclo vitale. Ciò significa che Switch è a meno di un milione di unità dal superare il record del DS, scrivendo così una nuova pagina di storia videoludica sul territorio giapponese.

Nel mezzo c'è da contare anche il Game Boy sempre di casa Nintendo con i suoi 32.470.000 console piazzate nel corso del tempo, numeri che sembrano ampiamente alla portata di Switch che in Giappone continua a vendere tra le 50.000 e le 100.000 unità a settimana. E mentre sembra avvicinarsi il reveal di Nintendo Switch 2, la piattaforma attuale ha ancora tutti i margini e il tempo necessari per superare i suoi predecessori ed entrare ancora di più nella storia.