Nintendo Switch è la console venduta più rapidamente di questa generazione negli USA

NPD Group ha annunciato che Nintendo Switch è la console di questa generazione venduta più rapidamente nei primi 21 mesi di presenza sul mercato negli Stati Uniti, superando così i risultati ottenuti nello stesso lasso di tempo da PS4 e Xbox One.

Ad oggi, Switch ha venduto oltre 8.7 milioni di console in Nord America, dati riferiti al periodo che va dal marzo 2017 al novembre 2018. Nintendo inoltre è il primo publisher per vendite del 2018 negli Stati Uniti grazie al successo di Super Mario Odyssey (4.7 milioni di copie vendute negli USA), Mario Kart 8 Deluxe (5 milioni di copie) e The Legend of Zelda Breath of the Wild (4 milioni di unità), a cui si aggiungono anche i numeri di Pokemon Let's GO Pikachu & Eevee (2 milioni) e Super Mario Party a quota 1.4 milioni, dati riferiti al solo mercato americano.

Le vendite sull'eShop sono cresciute del 105% rispetto al 2017 inoltre le vendite in dollari generati dagli hardware Nintendo non sono mai state così alte dal 2011 ad oggi, sebbene NPD non riveli numeri esatti in tal senso. L'obiettivo della casa di Kyoto è quello di vendere 20 milioni di Switch in tutto il mondo durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019.