Nintendo Switch è la console venduta più rapidamente di sempre in USA nei primi 12 mesi

Nonostante a febbraio PlayStation 4 abbia venduto più di Switch negli Stati Uniti, la piattaforma Nintendo ha stabilito un nuovo primato a inizio marzo, diventando la piattaformasul mercato americano nei suoi primi dodici mesi di vita.

Nintendo Switch ha venduto nel primo anno più di Wii, PlayStation 2 e PlayStation 4, console che avevano fatto registrare numeri decisamente positivi nei primi dodici mesi di vita sul mercato americano. Switch è riuscita a superare questi risultati, con oltre sei milioni di pezzi distribuiti negli Stati Uniti d'America, dal 3 marzo 2017 ad oggi.

Solamente il Game Boy Advance era riuscito a fare meglio al lancio, nella primavera del 2001, tuttavia NPD non tiene in considerazione i risultati delle console portatili. Per Nintendo si tratta senza dubbio di un grandissimo successo, ad oggi sono oltre dieci milioni le console Switch distribuite in tutto il mondo e per il 2018 si prevedono numeri in crescita grazie all'arrivo di numerosi titoli di terze parti e di giochi First Party molto attesi come Super Smash Bros.