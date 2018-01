Nintendo Switch è la console venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti

ha annunciato cheè la console venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti. La piattaforma ha venduto 4.8 milioni di pezzi negli USA in dieci mesi, circa 800.000 unità in più rispetto ai numeri registrati da Wii nello stesso periodo a cavallo tra il 2006 e il 2007.

Reggie Fils-Aime si è detto estremamente soddisfatto di questo successo, i numeri in questione sono stati raggiunti in meno di un anno di presenza sul mercato, traguardo decisamente positivo per la compagnia.

Il presidente di Nintendo of America fa inoltre sapere che il 60% dei possessori di Switch in Nord America ha acquistato anche Super Mario Odyssey mentre il 55% degli utenti possiede The Legend of Zelda Breath of the Wild, a testimonianza del successo riscosso dai due giochi in questione.

Ad oggi, Nintendo Switch ha superato quota 10 milioni di pezzi venduti, 4.8 milioni negli USA, oltre tre milioni in Giappone e il restante suddiviso tra Europa e Australia.