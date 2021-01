Nintendo Switch è la console più venduta in USA nel 2020: PS5 e PS4 seconde

L'analista di NPD Group sottolinea come Nintendo sia stata in grado di piazzare Switch in cima alla classifica delle console più vendute nel 2020 , sia per quanto riguarda il numero di sistemi che in termini di fatturato. Soltanto nel 2008 la casa di Kyoto ha saputo fare meglio, grazie agli incassi generati dalla vendita di Wii.

US NPD HW - Hardware dollar sales reached $1.35 billion in December 2020, an increase of 38 percent when compared to a year ago, and the highest total for a Decemeber month since the $1.37 billion achieved in December 2013. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 15, 2021

US NPD HW - Nintendo Switch was the best-selling hardware platform in units and dollars for both December and the 2020 year. Annual dollar sales of Switch hardware were the 2nd highest for a platform in U.S. history. Only the 2008 dollar sales of Nintendo Wii were higher. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 15, 2021