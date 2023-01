Nintendo Switch è la console più venduta negli USA nel 2022: i nuovi dati NPD

Arrivano anche per gli Stati Uniti, cortesia di NPD, i dati di vendita hardware relativi a tutto il 2022, che come facilmente prevedibile vede ancora una volta sorridere Nintendo e la sua console ibrida.

NPD conferma infatti che Nintendo Switch si è rivelata essere la piattaforma più venduta sul territorio statunitense durante gli scorsi 12 mesi, superando anche la concorrenza di PlayStation 5 che negli scorsi mesi ha goduto di una diffusione molto più consistente negli USA (come dimostrano i fiumi di PS5 in bundle con God of War Ragnarok nei negozi USA) e vedendo in questo modo crescere notevolmente i suoi numeri sul territorio. E in ogni caso la console Sony una soddisfazione se la toglie: essendo venduta ad un prezzo maggiore rispetto a Switch, negli Stati Uniti PS5 risulta essere la numero uno per vendite in termini di dollari nel corso di tutto lo scorso anno.

In ogni caso NPD fa notare come le vendite di hardware, contenuti ed accessori sul suolo americano nel 2022, pari a 56,6 miliardi di dollari, abbiano registrato un calo del 5% rispetto a quanto registrato nel 2021: secondo Mat Piscatella di NPD, ciò sarebbe collegato alla scarsa reperibilità delle console, ad un numero limitato di uscite premium ed alle attuali difficoltà economiche globali.

In termini software sappiamo invece che COD Modern Warfare 2 è stato il gioco più venduto negli USA nel 2022, superando la concorrenza di Elden Ring e di Madden 23.