Nintendo Switch continua a dominare in Giappone, Yu-Gi-Oh! Rush Duel batte tutti

I dati di vendita pubblicati da Famitsu testimoniano ancora una volta l'assoluto dominio di Nintendo Switch in Giappone: nella settimana che va dal 9 al 15 agosto la piattaforma ha venduto quasi 90.000 pezzi tra il modello standard e la versione Lite.

Sul fronte software è Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale!! per Nintendo Switch a svettare sulla classifica, debuttando al primo posto con oltre 96.000 copie distribuite. Sul fronte hardware segnaliamo anche PS5 a quota 8.313 console vendute e Xbox Series X/S a 1.256 unità, mentre PS4 si ferma a 1.170 pezzi venduti nella settimana di metà agosto.

Classifica software giapponese

[NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) – 96,297 (New)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 21,974 (2,322,950)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 21,395 (2,123,808)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 21,263 (3,979,328)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 21,063 (2,755,294)

[NSW] The Legend of Zelda Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 13,472 (247,696)

[NSW] Crayon Shin-chan Ora to Hakase no Natsuyasumi (Neos, 07/15/21) – 13,434 (169,708)

[NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,956 (4,380,529)

[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 12,857 (212,957)

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 12,715 (849,280)

[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 11,881 (1,964,013)

[NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 11,506 (170,998)

[NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 10,194 (215,657)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9,598 (6,854,143)

[NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 9,565 (171,350)

[NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 8,812 (226,769)

[NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 8,492 (771,488)

[NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,150 (4,106,475)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 6,357 (3,922,258)

[NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 6,073 (403,227)

[NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 5,410 (2,308,602)

[NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,148 (1,857,160)

[NSW] Ace Angler Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 4,890 (609,717)

[NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 4,476 (618,201)

[NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft, 05/26/20) – 4,395 (133,447)

[NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 3,853 (172,750)

[NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 3,723 (269,703)

[NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 3,616 (1,084,475)

[NSW] Fitness Boxing : Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 3,596 (131,790)

[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 3,580 (1,119,626)

Classifica hardware

Switch – 75,547 (16,845,143)

Switch Lite – 14,187 (4,009,680)

PlayStation 5 – 7,143 (803,906)

PlayStation 5 Digital Edition – 1,913 (158,883)

PlayStation 4 – 1,170 (7,802,981)

Xbox Series X – 822 (51,161)

New 2DS/XL – 539 (1,170,274)

Xbox Series S – 434 (20,684)

Nintendo Switch sfonda così il tetto delle venti milioni di console vendute in Giappone mentre PlayStation 5 si avvicina a quota un milione di pezzi. Sono oltre 70.000 invece le console Xbox Series X e Xbox Series S vendute in Giappone da novembre ad oggi.