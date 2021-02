Nintendo Switch continua a dominare nel Regno Unito, Animal Crossing batte tutti

La classifica inglese della settimana terminata il 7 febbraio non concede molto spazio alle sorprese: la Top 10 è dominata da Animal Crossing New Horizons per la quarta volta nel 2021, nonostante un calo delle vendite retailer pari al 13%. Segue Mario Kart 8 Deluxe per la seconda settimana consecutiva al secondo posto.

Sul gradino più basso del podio Call of Duty Black Ops Cold War che supera Ring Fit Adventure con uno scarto di appena 52 copie. Le vendite del gioco di Fitness Nintendo sono cresciute del 34% su base settimanale mentre le vendite di COD calano dell'8%.

Classifica UK 8 febbraio

Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Ring Fit Adventure Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Just Dance 2021 FIFA 21 Super Mario 3D All-Stars Assassin's Creed Valhalla

Hitman 3, unico grande gioco retail pubblicato fino ad oggi nel 2021, è sceso alla posizione numero 17 mentre Werewolf The Apocalypse Earthblood debutta alla posizione numero 36. Vedremo cosa accadrà questa settimana con il lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Little Nightmares 2.