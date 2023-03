Nintendo Switch 'continuerà a vendere forte nei prossimi anni': si allontana Switch 2?

Da ormai molto tempo si parla con sempre più insistenza del successore di Nintendo Switch. Voci di corridoio danno per certa l'esistenza di Nintendo Switch 2, con novità sulla console entro fine 2023. Ma nonostante i rumor, la nuova piattaforma potrebbe essere ancora molto lontana.

Nel corso di un'intervista con il The Daily Mail, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, lascia intendere che Nintendo ha ancora grandi piani per la Switch attuale in termini di software e si aspetta che le vendite continuino a mantenersi forti anche nei prossimi anni. Alla luce di ciò, un nuovo hardware appare improbabile, quantomeno nel breve termine.

"Mentre entriamo nel settimo anno di Nintendo Switch, le vendite continuano ad essere considerevoli. Penso che abbiamo ancora una lineup davvero forte in arrivo. Come detto recentemente dal presidente Shuntaro Furukawa, stiamo entrando in un territorio sconosciuto con la piattaforma, ed è eccitante vedere che c'è ancora domanda. Per questo non abbiamo nulla da annunciare su future console o dispositivi, e ci sentiamo ancora molto decisi con Nintendo Switch", queste le parole di Bowser.

Il presidente di NoA si sofferma poi sui motivi per cui la console continua ad avere così tanto successo nonostante siano ormai passati sei anni dal suo esordio sul mercato: "Uno dei motivi per cui siamo molto fiduciosi sul fatto che Switch continuerà ad avere grandi performance in futuro pur essendo entrata nel suo settimo anno, è perché continua ad essere un dispositivo veramente unico che può essere giocato in tanti modi diversi, a casa oppure in giro. Una delle cose su cui ci soffermiamo sempre è su come possiamo stupire e regalare gioie, come introdurre nuovi modi unici per giocare. Ciò è sempre al centro dei nostri pensieri".

Insomma, Bowser sembra allontanare possibili novità sulla prossima console Nintendo, sebbene non resti comunque da escludere che annunci in tal senso possano comunque arrivare in tempi non troppo distanti. Di recente il presidente Nintendo ha declinato ogni commento su Switch 2, dunque per ora rimane il più totale mistero su quali siano i reali piani della casa di Kyoto per il suo futuro hardware.