Nintendo Switch controllata attraverso un GBA? Qualcuno c'è riuscito!

Ok, il Virtual Boy Pro con Mario Kart Open Road era un Pesce d'Aprile, ma controllare una Nintendo Switch attraverso un Game Boy Advance è invece tutto vero: qualcuno è infatti riuscito a collegare tra loro le due piattaforme usando la piccola console portatile degli anni 2000 come un vero e proprio controller.

La creazione è frutto dell'ingegno del gruppo di modder InsideGadgets che, attraverso una breve clip pubblicata su Twitter/X, mostra in azione il GBA Bluetooth TX, una cartuccia che sostanzialmente fa funzionare il GBA proprio come un controller wireless 8BitDo Zero 2 e, dunque, non solo può essere usato per giocare i titoli per Nintendo Switch ma è compatibile anche con PC, smartphone e qualunque dispositivo mobile compatibile con Zero 2.

Tutti i tasti del GBA sono perfettamente compatibili con la console ibrida Nintendo: la clip di dimostrazione diffusa da InsideGadgets ci mostra in azione il GBA Bluetooth TX collegato a Super Mario Bros. Wonder, con il gameplay che funziona in maniera egregia e senza intoppi grazie anche all'ottima risposta dei comandi. InsideGadgets ha messo a disposizione la creazione sul proprio store online, tuttavia precisa che "data la sua complessità è un po' costosa".

Se però l'idea di giocare con la vostra Nintendo Switch attraverso un GBA vi intriga, allora potrebbe valer la pena dare una chance alla geniale creazione.

