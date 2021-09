Nintendo Switch: controller in arrivo per i giochi N64 e GameCube?

Nel weekend è stata scoperta la registrazione di un nuovo controller Nintendo negli archivi della FCC americana (la Commissione federale per le comunicazioni), a quanto pare la casa di Kyoto avrebbe in programma di lanciare un nuovo joypad.... proviamo a fare chiarezza.

Si è parlato di nuovi Joy-Con per risolvere il problema del Drift e questa ipotesi non è del tutto da scartare anche se in realtà i piani potrebbero essere ben altri. Il controller in questione viene identificato con la sigla BKEHAC043, di fatto un successore del codice prodotto BKEHAC-042 associato al controller wireless Super Nintendo per Switch.

Questo ha portato in molti a pensare ad un nuovo controller wireless per i giochi su Nintendo Switch Online... che sia giunto il momento dell'arrivo dei giochi per Nintendo 64 e GameCube? Esattamente come accaduto con i controller NES e SNES, Nintendo potrebbe lanciare un nuovo joypad per giocare con i giochi a 64 e 128 bit non appena questi saranno disponibili per gli abbonati al servizio.

Da tempo si ipotizza un'espansione della lineup Nintendo Switch Online con i giochi Game Boy dati per certi e quelli per Nintendo 64 e GameCube come molto probabili. Se un joypad per Game Boy potrebbe non essere escluso, certamente più concreta appare l'ipotesi di un controller modellato sul tricorno del Nintendo 64 o magari sul Wavebird per GameCube. Si tratta però solamente di ipotesi e al momento non ci sono annunci ufficiali in merito