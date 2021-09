Nintendo Switch, il controller Mega Drive con soli tre tasti in occidente, sei in Giappone

I giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive si preparano ad invadere il servizio Nintendo Switch Online, attraverso un nuovo piano di abbonamento che potenzierà quello tradizionale con una intrigante selezione di titoli che faranno la gioia dei più grandi appassionati di retrogaming.

Nel corso del Nintendo Direct è stato confermato che i giochi N64 e Mega Drive arriveranno su Switch con controller dedicati, dalle forme al 100% fedeli ai joypad originali. A quanto pare, però, i controller per i giochi della storica console SEGA saranno ben diversi a seconda del territorio in cui verranno distribuiti, e tutto a vantaggio dei giocatori giapponesi. In terra nipponica, infatti, verrà messo in commercio la versione con sei tasti: si tratta dell'edizione speciale del 1993 venduta allora in concomitanza con l'uscita di Street Fighter II: Special Champion Edition. Il Picchiaduro Capcom difficilmente avrebbe reso al meglio con il controller standard dotato di soli tre tasti, motivo per cui si optò per la produzione di un joypad apposito.

Tornando al presente, gli utenti occidentali di Switch dovranno invece accontentarsi del pad standard con tre pulsanti. Non sono chiare le ragioni dietro tale scelta, tuttavia per i titoli Mega Drive disponibili al lancio del nuovo abbonamento questa differenza non rappresenta un problema: i 14 giochi, infatti, sono stati concepiti per funzionare tramite i tre tasti originali. Eventuali inconvenienti potrebbero tuttavia sorgere in futuro con l'aggiunta di nuove produzioni al catalogo: ricordiamo infatti che durante il ciclo vitale del Mega Drive vennero realizzati circa 60 giochi con supporto al controller potenziato, cosa che potrebbe quindi creare alcune noie ad americani ed europei qualora venissero aggiunti al servizio.

In attesa di scoprire quali altri giochi entreranno a far parte di Nintendo Switch Online, per altri approfondimenti su tutti gli annunci relativi a Nintendo, eccovi il nostro recap del Nintendo Direct di settembre 2021.