Nintendo Switch: il nuovo controller misterioso verrà annunciato venerdì?

Dal sito della FCC (la Commissione Federale per le Comunicazioni negli Stati Uniti) apprendiamo che il 24 settembre verranno svelati i primi dettagli sul misterioso e non ancora annunciato nuovo controller per Nintendo Switch.

Il dispositivo ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie e la FCC fa sapere che venerdì diffonderà il manuale d'uso e le immagini di test inviate da Nintendo per l'approvazione. La Commissione Federale per le Comunicazioni è obbligata a pubblicare questo materiale, che deve essere di pubblico dominio, secondo molti però la casa di Kyoto anticiperà la FCC svelando il controller ufficialmente.

La compagnia potrebbe tenere un Direct il 23 o il 24 settembre per annunciare una serie di novità in arrivo su Nintendo Switch, tra le quali rientrerebbe anche il controller in questione. Sappiamo che il nuovo joypad per Switch non avrà l'NFC e dunque non supporterà la connettività con gli Amiibo, l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un controller per giocare con i giochi N64 e GameCube in arrivo sul servizio Nintendo Switch Online.

Come ricorderete, in occasione del debutto dei giochi NES e SNES su Nintendo Switch Online sono stati lanciati i controller wireless che riprendevano il design dei joypad originali per le due console e lo stesso potrebbe accadere con il celebre "Tricorno" del Nintendo 64 o con il controller GameCube WaveBird.