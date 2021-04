Nintendo Switch: copie fisiche senza manuali? Un fan se li crea da solo!

Da anni ormai è sempre più raro vedere giochi fisici ricchi di contenuti all'interno della confezione. A mancare nella maggior parte dei casi sono soprattutto i libretti d'istruzioni, una tradizione del passato andata persa con il passare del tempo. E con il digitale che avanza un cambio di rotta è ormai ipotesi fin troppo remota.

Nel caso dei giochi in formato fisico per Nintendo Switch, poi, la situazione si fa ancora più complicata date le dimensioni contenute della confezione rispetto alle altre console. Ma tanti appassionati restano ancora devoti al fisico, nonostante l'indubbio dispiacere per la mancanza dei cari vecchi libretti nella maggior parte dei casi. Come fare quindi? Si potrebbe prendere spunto da questo appassionato di Nintendo e crearsi i propri manuali d'istruzioni su misura!

Aurumonado, questo il nick del giocatore sul canale Youtube appena aperto, ha infatti postato un video in cui mostra il suo manuale personalizzato di Super Mario Odyssey, curatissimo e dettagliato esattamente come un libretto ufficiale. Tante pagine, tutte sgargianti e con varie immagini riprese dall'ultima avventura di Mario, che fanno tornare alla mente i bei tempi dei libretti corposi e spettacolari delle epoche NES, SNES, Nintendo 64 e GameCube. A conclusione del video, il fan mette a confronto il suo lavoro personalizzato con i manuali di titoli come Super Mario 64 e Super Mario Sunshine: le dimensioni sono ovviamente diverse dato che deve entrare perfettamente nella piccola custodia Switch, ma lo stile si rivela molto fedele al passato, come se quell'epoca non fosse mai finita.

Vi mancano i libretti d'istruzioni? Tra le altre iniziative lodevoli dei giocatori, un fan ha realizzato una Nintendo Switch gigante donata in seguito a un ospedale pediatrico. Nel frattempo ci siamo interrogati su quale sarà il futuro di Nintendo Switch in termini di giochi, hardware e servizi.