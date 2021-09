Nintendo Switch quanto costa? Taglio di prezzo in Italia, il punto della situazione

Stando a varie indiscrezioni provenienti dalla Francia e dalla Spagna, a partire da lunedì 13 settembre Nintendo Switch costerà meno in Europa, con la casa di Kyoto che ha deciso di applicare il primo vero taglio di prezzo dal lancio, avvenuto nel marzo 2017. Quanto costa Nintendo Switch? Facciamo il punto della situazione.

Diversi rivenditori parlano di un taglio di prezzo che porterà la console a costare meno di 300 euro, il prezzo ufficiale dovrebbe essere di 269.99 euro ma un retailer francese applica da oggi il prezzo di 249 euro, non è chiaro però se questa sia una promozione autonoma della catena.

E per quanto riguarda l'Italia? Su Amazon.it Nintendo Switch costa 287.99 euro, si tratta però di un prodotto venduto e spedito da un rivenditore terzo sul marketplace e non di un taglio di prezzo ufficiale. Da Gamelife troviamo un prezzo di 299 euro per i modelli con Joy-Con Grigi e Rosso/Blu Neon, anche da Mediaworld il prezzo è fissato a 299 euro e lo stesso vale per Euronics dove troviamo Nintendo Switch a 299.99 euro, mentre da Unieuro il prezzo è pari a 339.90 euro con New Super Mario Bros U Deluxe in bundle. Da GameStop invece Nintendo Switch costa 299.98 euro se acquistata insieme ad un gioco da almeno 59.98 euro.

Ricapitolando, dunque, al momento la maggior parte dei rivenditori italiani vende Nintendo Switch a 299 euro ma non sappiamo se questo sia il nuovo prezzo ufficiale del nostro paese, che sarebbe così leggermente più alto rispetto al prezzo applicato in altri paesi europei come Spagna e Francia. Vi aggiorneremo in caso di novità e restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Nintendo Italia. Lo spazio commenti qui sotto è aperto alle vostre segnalazioni nel caso abbiate avvistato Switch Modello 2019 ad un prezzo inferiore rispetto a quanto da noi segnalato.