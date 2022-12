Nintendo Switch: Crisis Core Final Fantasy VII e non solo in arrivo a dicembre

Le feste natalizie sono quasi in arrivo e, voltando le spalle all'ormai andato mese di novembre e salutando l'arrivo degli ultimi giorni del 2022, Nintendo ci ricorda tutte le nuove esperienze videoludiche in arrivo nell'arco dei prossimi trentuno giorni sulla celebre console ibrida Nintendo Switch campione di incassi in Uk nell'ultimo periodo.

Le feste portano con sé tanto tempo libero per giocare le nuove esperienze approdate sui lidi delle varie console, oppure costituiscono un'ottima occasione per recuperare le produzioni dapprima non recuperate. Anche il mese di dicembre costituirà un grande momento per Nintendo, con il suo colosso hardware Nintendo Switch che ha venduto più di 170mila unità in Giappone. Ma quali giochi usciranno nei prossimi giorni?

Nintendo Switch, le prossime novità in arrivo