Nintendo Switch: Crunchyroll sbarca sulla console ibrida della grande N

Procede a piccoli ma decisi passi la trasformazione di Nintendo Switch in piattaforma multimediale portatile. La console della casa di Kyoto ha infatti accolto tra le applicazioni supportate Crunchyroll, per la gioia dei fan degli anime.

L'atteso annuncio è arrivato dalle pagini ufficiali della piattaforma streaming: "C'è ufficialmente un nuovo modo di guardare Crunchyroll, ed è proprio nel palmo delle tue mani. L'app di Crunchyroll è ora disponibile su Nintendo Switch, così puoi guardare tutti i tuoi anime preferiti in TV quando la console è collegata al dock, o mentre sei in giro in modalità portatile". Per accedere ai servizi della celebre applicazione gli utenti dovranno ovviamente sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili.

Crunchyroll è solo l'ultima di una serie di applicazioni che stanno lentamente approdando su Nintendo Switch: YouTube, Twitch, Funimation e, limitatamente agli Stati Uniti, Hulu sono già disponibili da tempo e contribuiscono a migliorare il comparto multimediale della console targata grande N. Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che in settimana il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha reso noto un aumento dei costi di produzione di Switch causato dalla sempre più tangibile crisi dei semiconduttori.