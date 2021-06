Nintendo Switch: custodia e kit 16 accessori in sconto su Amazon

Su Amazon è possibile trovare in offerta una delle migliori custodie per Nintendo Switch che include anche ben 16 accessori compatibili con la console, in vendita a prezzo scontato per il Prime Day 2021, solo fino alle 23:59 del 22 giugno.

La valigetta per Switch di Heystop è in offerta con lo sconto del 20% sul listino e include oltre alla borsa morbida in EVA con maniglia per il trasporto e cerniera anche un kit di accessori tra cui un supporto regolabile per Switch, una pellicola protettiva, Joy-Con Grips e Cover, 6 Thumb Grips per gli stick analigici, un cavo USB, custodia per Switch e un paio di auricolari.

Niente male per un prezzo complessivo di 28.79€, questo il prezzo scontato del kit targato Heystop in offerta su Amazon per il Prime Day 2021. La valigetta è in EVA con interno morbido per non graffiare lo schermo e le altre parti della console, i vari spazi permettono di archiviare facilmente le cartucce e tutti gli accessori come cavi, dock e due Joy-Con.

La promozione è valida solo per gli abbonati Amazon Prime fino alle 23:59 del 22 giugno. Per approfittare di queste offerte e godere degli altri privilegi (come l'accesso ad Amazon Prime Video e spedizioni gratuite) potete abbonarvi ad Amazon Prime gratis per 30 giorni, senza vincoli.