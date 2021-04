Nintendo Switch: dataminer scoprono funzioni nascoste nell'update 12.0.1

Dallo scorso 20 aprile è disponibile l'update 12.0.1 per Nintendo Switch, che ha portato generali migliorie alla stabilità del sistema per renderlo sempre più performante. Ma sembra che l'aggiornamento nasconde alcuni dettagli non resi noti dalla stessa Nintendo.

A fare la scoperta sono stati alcuni dataminer che hanno analizzato nel dettaglio tutte le migliorie introdotte con il più recente update. Stando a quanto riportato su Twitter da OatmealDome, reporter specializzato nel datamining di tutto ciò che riguarda la console ibrida Ninendo, l'ultimo aggiornamento ha portato migliore anche per altri sistemi non citati nelle patch notes ufficiali diffuse dalla casa di Kyoto: nello specifico sono stati aggiornate le componenti OS per il bluetooth, le porte BSD ed è stata aggiornata la lista delle parole bandite nelle chat online.

OatmealDome ha fornito anche una spiegazione semplificata sulle funzioni delle porte BSD: nello specifico è la funzione che mette in contatto la console con i server Nintendo attraverso Internet, consentendo così di compiere varie azioni come ad esempio accedere all'eShop oppure per giocare in rete con altri giocatori. Proprio per questo motivo in molti sperano che questi update possano essere ricollegati alla possibilità che siano in arrivo grandi cambiamenti per i server di Nintendo Switch. Al momento però si resta sul campo delle ipotesi. L'arrivo del supporto all'audio bluetooth con l'update 12.0.1 per Switch era già stato trattato da OatmealDome: con le ulteriori scoperte, sembra che tutto si stia muovendo verso tale direzione.