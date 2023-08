Nintendo Switch, tutte le date di uscita dei prossimi giochi: Metroid Prime 4 disperso

Mentre Nintendo Switch sfiora le 130 milioni di unità vendute in tutto il mondo, i vertici del colosso di Kyoto già guardano al futuro della console ibrida, riconfermando il calendario delle prossime uscite.

Nel corso dell'ultimo meeting finanziario condotto con gli investitori, i vertici di Nintendo hanno infatti reso disponibile il calendario aggiornato relativo ai giochi first party in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. Si ribadisce così un fine 2023 scoppiettante per la console ibrida, con Nintendo Switch pronta ad accogliere diverse esclusive, tra le quali spicca ovviamente il promettentissimo Super Mario Bros. Wonder, che riporta l'idraulico baffuto in azione in due dimensioni.

Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli relativi alle ultime informazioni confermate da Nintendo:

Detective Pikachu Returns : in arrivo il 6 ottobre 2023;

: in arrivo il 6 ottobre 2023; Super Mario Bros. Wonder : in arrivo il 20 ottobre 2023;

: in arrivo il 20 ottobre 2023; WarioWare: Move It! : in arrivo il 3 novembre 2023;

: in arrivo il 3 novembre 2023; Super Mario RPG : in arrivo il 17 novembre 2023;

: in arrivo il 17 novembre 2023; Luigi's Mansion: Dark Moon (titolo non definitivo): in arrivo nel 2024;

(titolo non definitivo): in arrivo nel 2024; Nuovo videogioco con Peach protagonista (ancora privo di titolo ufficiale): in arrivo nel 2024;

protagonista (ancora privo di titolo ufficiale): in arrivo nel 2024; Metroid Prime 4 (titolo non definitivo): in arrivo in data da destinarsi;

Purtroppo, nonostante alcune prime garanzie sulla line-updel 2024, Metroid Prime 4 resta ancora orfano di una finestra di lancio.