Nintendo Switch: i dati di vendita aggiornati dei giochi first party

Dopo aver annunciato di aver distribuito 54.48 milioni di Nintendo Switch in tutto il mondo, la casa di Kyoto ha rivelato anche i dati di vendita (aggiornati al 31 dicembre 2019) dei "Million Seller", divulgando la lista dei giochi che hanno venduto oltre un milione di unità.

Come noto, Mario Kart 8 Deluxe è in assoluto il gioco Switch più venduto con quasi 23 milioni di copie, seguono Super Smash Bros Ultimate, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pokemon Spada e Scudo totalizzano in poco più di un mese (dal 16 novembre al 31 dicembre) ben 16.06 milioni di unità distribuite, quattro delle quali solo in Giappone.

Giochi Switch più venduti

Mario Kart 8 Deluxe – 22.96 milioni Super Smash Bros Ultimate – 17.68 milioni Super Mario Odyssey – 16.59 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 16.34 milioni Pokemon Spada e Scudo– 16.06 milioni Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee – 11.76 milioni Splatoon 2 – 9.82 milioni Super Mario Party – 9.12 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 5.85 milioni Luigi's Mansion 3 – 5.37 milioni The Legend of Zelda Link's Awakening 4.19 milioni Fire Emblem Three Houses 2.58 milioni Ring Fit Adventure 2.17 milioni Astral Chain 1.03 milioni Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order - 1.02 milioni

La classifica si chiude con Marvel Ultimate Alliance 3 a quota 1.02 milioni, risultato leggermente superiore (1.03 milioni) per Astral Chain che segna quindi un debutto assolutamente positivo trattandosi di una nuova IP. In totale dal marzo 2017 sono stati venduti 310.65 milioni di videogiochi per Nintendo Switch.