Nintendo Switch, i dati di vendita dal Giappone: calo del 10% rispetto al 2022

A distanza di pochi giorni dalle notizie circa il +68% di Nintendo Switch in Giappone a giugno rispetto al 2022, emergono nuove analisi tra i bilanci di vendite delle console da gioco della Grande N e non solo. Nel grafico in questione (che trovate in calce alla notizia) viene fatta una comparazione tra il 2022 ed il 2023 delle console casalinghe.

Secondo gli ultimi dati di vendita, sembrerebbe che sul suolo giapponese sia stato riscontrato un calo di vendite di Nintendo Switch pari al 10% a fronte dei numeri conseguiti nel 2022. A discapito delle 2.282.138 unità piazzate sul mercato nell'anno precedente a quello corrente, infatti, Switch ha raggiunto "solo" un totale di vendite pari a 2.048.850 piattaforme. Si tratta di un calo fisiologico, soprattutto in relazione alla conclusione - più o meno lontana - del ciclo di vita della console ibrida ed ai sempre più insistenti rumor di un erede di Switch ormai alle porte. Secondo un report dalla Cina, infatti, Nintendo Switch 2 è previsto al lancio nel Q1 2024.

Lo stesso calo delle performance è avvenuto anche per Xbox Series X/S, con un -45% che vede alle 131.846 unità del 2022 contrapporsi le 72.324 console vendute nell'anno corrente. La situazione è ben diversa, invece, per PlayStation 5: l'ultima ammiraglia di casa Sony ha conseguito un +193% di console vendute, con un'impennata che va dalle 504.210 unità del 2022 a 1.475.088 console di quest'anno.