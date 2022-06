Nintendo Switch e Devolver Digital Summer Sales: grandissimi sconti, ma non in Italia

Accanto ai tanti giochi a meno di 10 euro disponibili su Steam, anche il mondo console propone un'interessante rassegna di offerte in occasione dei Devolver Digital Summer Sale.

Dopo aver condiviso l'annuncio del promettente The Plucky Squire, il publisher attivo nel settore Indie videoludico ha infatti lanciato una campagna di sconti su Nintendo e-Shop. Questi ultimi, tuttavia, sono al momento accessibili solamente all'interno dello store nordamericano della console ibrida. L'iniziativa è dunque assente in Europa, e risulta non disponibile per il pubblico italiano. In attesa di scoprire se Devolver Digital deciderà di estenderla anche al di fuori degli USA, ne segnaliamo i relativi dettagli:

Ape Out – $3.74 (in origine $14.99)

– $3.74 (in origine $14.99) Boomerang X – $11.99 (in origine $19.99)

– $11.99 (in origine $19.99) Broforce – $3.74 (in origine $14.99)

– $3.74 (in origine $14.99) Carrion – $9.99 (in origine $19.99)

– $9.99 (in origine $19.99) Crossing Souls – $3.74 (in origine $14.99)

– $3.74 (in origine $14.99) Death’s Door – $12.99 (in origine $19.99)

– $12.99 (in origine $19.99) Disc Room – $7.49 (in origine $14.99)

– $7.49 (in origine $14.99) Downwell – $2.00 (in origine $2.99)

– $2.00 (in origine $2.99) Enter the Gungeon – $7.49 (in origine $14.99)

– $7.49 (in origine $14.99) Exit the Gungeon – $5.99 (in origine $9.99)

– $5.99 (in origine $9.99) Gato Roboto – $3.99 (in origine $7.99)

– $3.99 (in origine $7.99) Gris – $4.24 (in origine $16.99)

– $4.24 (in origine $16.99) Heave Ho – $3.99 (in origine $9.99)

– $3.99 (in origine $9.99) Hotline Miami Collection – $6.24 (in origine $24.99)

– $6.24 (in origine $24.99) I Hate Running Backwards – $3.74 (in origine $14.99)

– $3.74 (in origine $14.99) Katana Zero – $8.99 (in origine $14.99)

– $8.99 (in origine $14.99) Loop Hero – $10.49 (in origine $14.99)

– $10.49 (in origine $14.99) Minit – $3.99 (in origine $9.99)

– $3.99 (in origine $9.99) Mother Russia Bleeds – $2.99 (in origine $14.99)

– $2.99 (in origine $14.99) My Friend Pedro – $7.99 (in origine $19.99)

– $7.99 (in origine $19.99) Not A Hero – $2.59 (in origine $12.99)

– $2.59 (in origine $12.99) Olija – $7.49 (in origine $14.99)

– $7.49 (in origine $14.99) Pikuniku – $3.24 (in origine $12.99)

– $3.24 (in origine $12.99) Reigns: Game of Thrones – $1.99 (in origine $3.99)

– $1.99 (in origine $3.99) Reigns: Kings & Queens – $3.99 (in origine $7.99)

– $3.99 (in origine $7.99) Ruiner – $4.99 (in origine $19.99)

– $4.99 (in origine $19.99) Serious Sam Collection – $14.99 (in origine $29.99)

– $14.99 (in origine $29.99) Sludge Life – $7.49 (in origine $14.99)

– $7.49 (in origine $14.99) Stories Untold – $1.99 (in origine $9.99)

– $1.99 (in origine $9.99) The Messenger – $7.99 (in origine $19.99)

– $7.99 (in origine $19.99) The Red Strings Club – $7.49 (in origine $14.99)

– $7.49 (in origine $14.99) The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $5.99 (in origine $14.99)

– $5.99 (in origine $14.99) The Talos Principle: Deluxe Edition – $5.99 (in origine $29.99)

– $5.99 (in origine $29.99) Witcheye – $1.99 (in origine $4.99)

I saldi proposti da Devolver Digital su Nintendo Switch resteranno attivi solamente sino al prossimo 7 luglio 2022, ma solamente nello store nordamericano.