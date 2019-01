Nintendo Switch: Digital Foundry immagina un modello migliorato per il 2019

Nelle scorse settimane, hanno iniziato a circalre alcuni rumor riguardo una possibile versione aggiornata di Nintendo Switch. Se alcuni, come Michael Pachter, immaginano semplicemente un'edizione totalmente portatile della piattaforma, altri, come nel caso di Digital Foundry, si aspettano invece dei miglioramenti dal punto di vista tecnico.

L'ideale revisione hardware di Nintendo Switch per il 2019, secondo gli esperti tech di Digital Foundry, implicherebbe l'arrivo delle seguenti novità per la console ibrida:

Supporto all'output 4K (quindi non la renderizzazione in 4K, ma upscaling interno dei giochi e conseguente lancio di un segnale output in 4K ai pannelli che supportino tale risoluzione);

Miglioramenti per la qualità del Wi-Fi;

Una dock station meglio realizzata, che non graffi più lo schermo della console;

Maggior spazio di archiviazione;

Un cavalletto migliore;

Uno schermo leggermente più grande.

Secondo quanto riportato da Takahashi Moshizuki, insider e corrispondente del Wall Street Journal, Nintendo starebbe pianificando il lancio di Nintendo Switch per la stagione estiva di quest'anno. La casa di Kyoto, stando sempre alle indiscrezioni, non ha ancora deciso quali upgrade hardware e software apportare, ma appare probabile l'adozione di uno schermo di maggiore qualità. Per quanto riguarda il design, invece, non ci è dato sapere ancora nulla. Voi cosa ne pensate di queste modifiche suggerite da Digital Foundry?