Nintendo Switch Direct E3 2019: rumor e leak sugli annunci della fiera in un video

La casa di Kyoto terrà un Direct all'E3 di Los Angeles in programma martedì 11 giugno alle 18:00. Cosa vedremo in questa occasione? Sicuramente spazio a Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing e Luigi's Mansion 3.... ci saranno anche delle sorprese?

Come ha velatamente suggerito il presidente Shuntaro Furukawa nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, il passaggio di testimone tra Reggie Fils-Aime e Doug Bowser alla guida della divisione americana del colosso videoludico giapponese potrebbe rappresentare la perfetta occasione per annunciare nuovi progetti che diano ulteriore slancio alla compagnia.

Il Direct che accompagnerà la fiera losangelina, di conseguenza, potrebbe regalarci davvero tante sorprese: i fan della Grande N, ovviamente, sperano in un ritorno dell'epopea platform di Super Mario, ma anche nella (ri)presentazione di Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. E questo, senza considerare le insistenti voci di corridoio riguardanti l'annuncio di un nuovo modello di Switch che permetta all'azienda nipponica di ampliare ulteriormente il proprio bacino di utenti.

Prima di lasciarvi al nostro ultimo Video speciale incentrato sulle indiscrezioni e sulle speranze per il Direct di metà giugno, vi ricordiamo che su queste pagine potete consultare anche il nostro approfondimento sulle aspettative per la conferenza Switch realizzato da Gabriele Carollo per riassumere tutti i rumor collegati al Direct Nintendo dell'E3 2019.