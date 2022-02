Nintendo Direct annunciato per il 9 febbraio, lo seguiamo su Twitch dalle 20:00

A conferma delle anticipazioni dei giorni scorsi sul Nintendo Direct di febbraio, la casa di Kyoto si affaccia sui social per annunciare il nuovo appuntamento mediatico che farà da sfondo a numerosi annunci legati, ovviamente, ai videogiochi in uscita su Switch da qui ai prossimi mesi.

Il nuovo evento digitale pianificato dal colosso videoludico giapponese si focalizzerà sui titoli che saranno disponibili su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi. Si tratterà perciò di una vera e propria vetrina mediatica che tratterà esclusivamente i videogiochi destinati ad approdare sulla console ibrida entro la prima metà del 2022, di conseguenza ci attende un evento ricco di sorprese e di filmati di gameplay tratti dalle esclusive first party e dai progetti (multipiattaforma o meno) in lavorazione presso le software house terze.



L'azienda nipponica non fornisce ulteriori dettagli sui videogiochi che caratterizzeranno l'evento, di conseguenza bisognerà attendere fino all'avvenuta partenza dello show digitale per scoprire se ci sarà o meno spazio per titoli come il rumoreggiato Hollow Knight Silksong.

La macchina promozionale nintendiana si rimetterà in moto a partire dalle ore 23:00 italiane di domani, mercoledì 9 febbraio, con un Direct della durata di 40 minuti circa. La nostra redazione seguirà l'appuntamento su queste pagine e, naturalmente, sul canale Twitch di Everyeye con una trasmissione speciale che partirà già dalle ore 20:00 del 9 febbraio per discutere delle sorprese e dei possibili annunci in arrivo.



