Nintendo Switch: disponibile il firmware 5.0.0 con nuovi avatar di Kirby e ARMS

Dopo i rumor trapelati nella giornata di ieri,ha reso disponibile per il download il firmware 5.0.0 per, il quale include varie migliorie e piccoli cambiamenti al sistema operativo, senza però introdurre nuove applicazioni.

Tra le novità del firmware 5.0.0 segnaliamo migliorie al sistema di suggerimento degli amici con la possibilità di aggiungere contatti da Facebook e Twitter, opzioni aggiuntive per il Parental Control, nuovi filtri per le notizie, l'aggiunta di notifiche quando i software prescaricati sono pronti per l'uso e correzione di alcuni bug con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di alcune applicazioni.

Da segnalare anche l'introduzione di 24 nuovi avatar per il profilo dedicati ai personaggi di Kirby e ARMS. Il nuovo firmware 5.0.0 è ora disponibile per il download, per tutte le novità vi rimandiamo al changelog ufficiale pubblicato da Nintendo.