Nintendo Switch: è ora disponibile il fix per l'errore 2123-1502

In attesa che Nintendo annunci la fantomatica Switch Pro, console di cui tutti parlano ma la cui esistenza è sempre più dubbia, un fastidioso problema legato all'ultimo firmware della console ibrida è stato finalmente risolto.

Ci riferiamo ovviamente all'errore 2123-1502 di Nintendo Switch, il quale stava affliggendo un gran numero di videogiocatori in possesso della console sin dal debutto del firmware 12.0.3. Se anche voi avete incontrato questo problema nel corso delle varie attività online, sappiate che Nintendo ha individuato il problema e ha pubblicato una soluzione. Fortunatamente non è necessario che facciate nulla, dal momento che l'hotfix è stato applicato dalla Grande N direttamente ai server e non è quindi richiesto il download di un ulteriore aggiornamento software per la console.

Dal momento che Nintendo aveva fissato una manutenzione programmata per il prossimo 29 giugno 2021, non sappiamo se in tale data vi sarà comunque un periodo di inattività dei server. Non è da escludere che, oltre al fix applicato nelle ultime ore, l'azienda preveda anche di pubblicare un nuovo firmware nel corso dei prossimi giorni.

