Nintendo Switch disponibile in offerta a 289,99 euro su Amazon.it

Se stavate aspettando una buona occasione per recuperare Nintendo Switch senza rinunciare al risparmio, al momento è possibile acquistare la console ibrida sucon una spesa di 289,99 euro, risparmiando 40 euro sul prezzo di listino.

In queste ore Amazon.it sta proponendo Nintendo Switch al prezzo promozionale di 289,98 euro (con uno sconto del 12% sul prezzo base di 329,99 euro). Lo sconto è attivo sia sulla versione con Joy-Con Grigi che su quella con Joy-Con Blu/Rosso Neon.

Acquista Nintendo Switch Joy-Con Grigi su Amazon (289,98 euro)

Acquista Nintendo Switch Joy-Con Blu-Rosso Neon su Amazon (291,00 euro)

Dal momento che la promozione sarà valida solo per un tempo limitato e fino a esaurimento scorte, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di approfittare dell'offerta il prima possibile. Intanto vi ricordiamo che la console ibrida ha già superato le 13 milioni di unità vendute in tutto il mondo, con la conferma che Nintendo Switch continuerà a ricevere supporto per i prossimi 7-10 anni.