Nintendo Switch è il 'Dispositivo più Fragile del 2019' per un'associazione di consumatori

Nello stilare la classifica dei prodotti di consumo più citati dagli acquirenti francesi, la rivista "60 Milioni di Consumatori" dell'omonima associazione transalpina indica Nintendo Switch come il "Dispositivo più Fragile del 2019".

Secondo quanto riportato dai colleghi di JeuxVideo, la console ibrida della casa di Kyoto si sarebbe aggiudicata questo triste premio per quella che viene definita "una scarsa qualità costruttiva in elementi essenziali come quelli rappresentati dai Joy-Con e dai suoi analogici".

La rivista dell'associazione dei consumatori francese segnala così i problemi ravvisati dagli acquirenti di Switch che sono stati colpiti dal Joy-Con Drifting, il malfunzionamento che ha coinvolto un numero indefinito di console Switch con analogici "ballerini" che, per via del falso input di movimento restituito dal controller, hanno finito con l'inficiare negativamente sull'esperienza di gioco.

Tra chi è incappato nel Joy-Con Drifting nel corso del 2019 ci sono stati anche diversi acquirenti cinesi di Switch, anche se in questo caso le loro proteste non hanno coinvolto le associazioni dei consumatori locali ma sono sfociate in un maldestro tentativo di demonizzazione dei "giochi stranieri" compiuto dagli operatori dell'assistenza clienti di un negozio di elettronica.