Nintendo Switch: la dock aggiornata di Switch OLED è in vendita sullo Store

Tenendo fede alla promessa fatta nei mesi scorsi, i rappresentanti di Nintendo confermano l'avvenuta apertura su Nintendo Store della pagina che rende disponibile all'acquisto la nuova dock di Switch OLED, dotata di ingresso LAN e compatibile con il precedente modello della console ibrida.

La nuova Base per Nintendo Switch con porta LAN, nella versione sprovvista di console, cavo HDMI e blocco alimentatore, viene proposta dal My Nintendo Store al prezzo di 69,99 euro, con costi di spedizione aggiuntivi. Per chi acquista la dock e una console Switch (di qualsiasi modello), il negozio ufficiale di Nintendo offre la spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati entro il 9 gennaio 2022.

Rispetto alla versione originaria, la nuova base di Nintendo Switch OLED si caratterizza per la presenza di un ingresso LAN che contribuisce a rendere l'esperienza di gioco online e la fruizione dei contenuti in rete ancora più stabile in modalità TV. Nella dotazione della nuova dock troviamo poi due porte USB e una presa HDMI, oltre a modifiche minori sul fronte del design come gli angoli leggermente smussati e una parte posteriore più facile da sganciare. Viene inoltre garantita la piena compatibilità con tutti i modelli di Nintendo Switch "base" e della nuova revisione Switch OLED: proprio come la precedente dock, anche la nuova base non risulta essere compatibile con Switch Lite.

Nel momento in cui scriviamo, lo store della casa di Kyoto propone solo la versione della dock di Switch OLED in colorazione nera, ma presumibilmente dovremmo assistere a breve all'arrivo della pagina per l'acquisto del modello in colorazione bianca. Per un approfondimento ulteriore su funzionalità e caratteristiche dell'ultimo gioiellino tecnologico della famiglia di console Nintendo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Nintendo Switch OLED.