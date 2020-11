Nintendo Switch: la dock è fuori produzione nel Regno Unito?

Sembra che la dock di Nintendo Switch sia fuori produzione nel Regno Unito e dunque non può più essere acquistata singolarmente presso il Nintendo Store UK e altri rivenditori. La situazione in realtà non è del tutto chiara, proviamo a fare luce sull'argomento.

La dock per Nintendo Switch non è in vendita in Gran Bretagna da molto tempo mentre è ancora reperibile in Nord America, Giappone e altri paesi europei. Un cliente interessato all'acquisto ha contattato il servizio di assistenza di Nintendo per l'Inghilterra, un addetto ha subito risposto precisando che "la dock per Nintendo Switch è fuori produzione nel Regno Unito e non tornerà disponibile sul Nintendo Store o presso altri rivenditori."

Una situazione piuttosto strana, è vero che la dock viene venduta insieme alla console ma si tratta di un accessorio comunque importante per una console in produzione in piena salute. Evidentemente i numeri di vendita della singola dock non sono mai stati troppo elevati e questo potrebbe aver spinto Nintendo UK a rendere discontinuo il prodotto nel paese.

Potrebbe succede anche in altri continenti? Oppure la risposta fornita dall'addetto al servizio clienti non è corretta? Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Nintendo.