Nintendo Switch domina in Giappone ma Momotaro Dentetsu World batte Super Mario Wonder

La prima settimana del 2024 in Giappone si apre con una sorpresa: Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! di Konami super Super Mario Bros Wonder piazzando 99.000 copie contro le 95.000 del gioco Nintendo.

Il totale venduto è ancora a vantaggio di Super Mario Bros Wonder con 1.645.165 copie contro le 895.039 di Momotaro Dentetsu World ma il gioco Konami sta continuando a vendere bene e presto dovrebbe superare quota un milione di unità distribuite.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 99.358 / 895.039 02./02. [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 95.764 / 1.645.165 03./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 30.818 / 5.662.416 04./06. [NSW] Pikmin 4 - 29.582 / 1.148.609 05./04. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 - 27.982 / 194.713 06./05. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch - 20.030 / 167.338 07./09. [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 19.670 / 5.266.033 08./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 18.094 / 5.418.369 09./10. [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition - 17.473 / 3.411.695 10./12. [NSW] Animal Crossing New Horizons - 16.558 / 7.661.212

La top 10 vede quindi ben nove giochi per Nintendo Switch e un solo titolo per PS5, Marvel's Spider-Man 2 con poco più di 27.000 copie vendute per un totale di 194.000 unità distribuite da novembre.

Sul fronte hardware continua a dominare la famiglia Nintendo Switch con 104.000 pezzi e un totale di 31 milioni di console distribuite dal marzo 2017. PS5 al secondo posto con 41.000 pezzi, seguono PS4 e Xbox Series Series con meno di 1.000 console vendute e fanalino di coda per Nintendo 3DS con 12 unità.