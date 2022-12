Nintendo Switch domina in Spagna nel 2022, segue PS5, Xbox Series X/S al terzo posto

Qual è la console più venduta in Spagna nel 2022? Nintendo Switch, con quasi 400.000 unità distribuite nel corso dell'anno, a testimonianza di come la piattaforma della casa di Kyoto abbia riscosso notevole successo anche in Sud Europa.

Sono 395.000 le console della famiglia Switch distribuite in Spagna da inizio anno, a seguire troviamo PlayStation 5 con 171.000 pezzi e Xbox Series X/S con circa 81.000 console distribuite. PS4 e Xbox One non pervenute, in quanto la distribuzione di questi hardware è ormai ferma da molto tempo e dunque le vendite riguardano unicamente scorte già disponibili nei magazzini dei rivenditori.

Nel 2021 Nintendo Switch aveva venduto in Spagna circa 100.000 pezzi in più grazie alla spinta di Nintendo Switch OLED (modello uscito a ottobre 2021), che ha piazzato 80.000 console in poche settimane. PlayStation 5 aveva raggiunto quota 275.000 pezzi mentre Xbox Series X/S registrava risultati simili al 2022 con 83.000 console distribuite.

Tra i nuovi videogiochi più venduti dell'anno in Spagna troviamo invece FIFA 23 e Pokemon Scarlatto e Violetto, a riprova di come i gusti del mercato in Occidente siano abbastanza uniformati tra i vari paesi, sopratutto in Europa, dove sono i grandi nomi a farla da padrone nelle classifiche di vendita.