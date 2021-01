Nintendo Switch domina la Top 30 settimanale giapponese, solo due giochi PS4 in classifica

Continua il dominio inarrestabile di Nintendo Switch in Giappone: la Top 30 della settimana pubblicata da Famitsu è quasi interamente composta da giochi per la console ibrida, ad eccezione di due titoli per PlayStation 4.

In altre parole i giochi per Nintendo Switch occupano ben 28 posizioni su 30 nella classifica settimanale dei titoli più venduti in Giappone con Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! a guidare la classifica, seguito da Ring Fit Adventure e Animal Crossing New Horizons.

[NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 92,793 (1,710,394) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 36,489 (2,273,887) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 27,237 (6,580,855) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 19,239 (3,620,938) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 13,316 (4,122,643) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,873 (1,786,687) [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 11,410 (612,794) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 9,407 (3,753,205) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,847 (3,938,093) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 7,623 (1,805,240) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 5,943 (527,451) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,440 (1,760,730) [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 5,328 (122,386) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 4,715 (1,023,787) [NSW] Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 4,303 (60,358) [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 4,292 (547,549) [NSW] Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva Best Price – 3,849 (54,690) [NSW] Pokemon Spada e Scudo + Expansion Pass – 3,640 (191,726) [NSW] Hyrule Warriors L'Era della Calamità (Koei Tecmo, 11/20/20) – 3,570 (334,617) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 12/10/20) – 3,213 (84,758) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 2,951 (108,181) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,733 (2,203,415) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,730 (1,060,462) [NSW] Family Trainer (Bandai Namco, 12/17/20) – 2,376 (38,366) [PS4] Sakuna Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 2,162 (73,323) [PS4] Call of Duty Black Ops Cold War (SIE, 11/13/20) – 2,114 (167,418) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo, 12/27/19) – 2,076 (359,889) [NSW] Monster Hunter Generations Ultimate Best Price (Capcom, 11/15/08) – 1,922 (125,238) [NSW] Ace Angler Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 1,878 (563,929) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,865 (742,375)

Gli unici giochi PS4 presenti in classifica sono Sakuna Of Rice and Run e Call of Duty Black Ops Cold War, entrambi con poco più di 2.000 copie vendute. Risultati incredibili anche sul fronte hardware con oltre 100.000 Switch e Switch Lite vendute in Giappone negli ultimi sette giorni.