Nintendo Switch domina negli Stati Uniti ad ottobre 2021: i numeri di Doug Bowser

A quasi 5 anni dal suo esordio sul mercato, la console ibrida della Grande N continua a macinare successi: sono state distribuite oltre 92 milioni di Nintendo Switch, e nulla lascia presagire a un possibile calo di vendite nell'immediato, anche grazie alla recente uscita del modello OLED.

Soprattutto negli Stati Uniti i numeri continuano ad essere di tutto rispetto, come rivelato da Doug Bowser, presidente di Nintendo of America. Nel corso di ottobre 2021, infatti, sono state vendute in totale 711.000 unità, delle quali 314.000 relative a Nintendo Switch OLED. Ciò ha permesso alla piattaforma della casa di Kyoto di riprendere il primo posto nelle classifiche di vendite hardware, dopo il momentaneo sorpasso di PlayStation 5 avvenuto nel corso di settembre 2021.

"L'ottobre di quest'anno è inferiore solo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020, sul quale credo siamo tutti d'accordo che sia stato un anno anomalo quando pensiamo alle vendite hardware complessive", ha detto Bowser riferendosi alla pandemia di Covid-19, per poi proseguire: "Riteniamo si tratti di un solido inizio per il modello OLED. E pensiamo inoltre che sia un importante indicatore su che tipo di performance commerciali aspettarci durante il periodo natalizio".

Bowser conferma inoltre le ottime performance di Metroid Dread, come già confermato anche dalle classifiche di vendita di NPD, che sul territorio americano ha venduto in totale 854.000 copie durante ottobre: ciò lo rende il miglior lancio di sempre per la serie. Il presidente di NOA conferma inoltre che i nuovi acquirenti di Switch tendono generalmente a recuperare per primi i giochi più popolari e già usciti da tempo sulla console, come Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons, motivo per cui sono sempre presenti nelle top 10 delle classifiche di vendita internazionali e sono arrivati a vendere in totale rispettivamente 38 e 35 milioni di copie.