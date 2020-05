Nintendo Switch doppia PS4 e batte Xbox One nelle vendite console di aprile 2020 negli USA

Dopo aver sottolineato le vendite epocali di Final Fantasy 7 Remake in questo difficile periodo di distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus, i dati NPD di aprile 2020 certificano l'incredibile successo commerciale di Nintendo Switch negli USA, con vendite che superano del doppio quelle di PS4.

In base ai dati raccolti da NPD Group, durante l'ultimo mese le vendite console negli Stati Uniti (il mercato videoludico di riferimento a livello internazionale) hanno visto l'irresistibile ascesa di Switch. Nonostante i problemi di scorte e la progressiva chiusura dei negozi per la pandemia da virus COVID-19, la casa di Kyoto ha infatti venduto 808.000 console della famiglia Switch (che comprende sia l'originaria versione ibrida lanciata nel 2017 che la nuova Nintendo Switch Lite).

Sempre nel mese di aprile, sono state vendute 411.000 PS4 (sia PlayStation 4 che PS4 PRO) e 329.000 Xbox One (anche qui, comprendendo Xbox One S, All-Digital e Xbox One X). L'analista Michael Pachter ha commentato la crescita dell'industria videoludica registrata nel corso dell'emergenza Coronavirus sottolineando come "la robusta spesa sostenuta dai consumatori su giochi, servizi e abbonamenti videoludici acquistabili online ha compensato ampiamente la chiusura dei negozi e le restrizioni nella spedizione di prodotti ritenuti non necessari".

In merito al successo commerciale di Nintendo Switch, l'analista di Wedbush Securities spiega che "Switch guida la classifica delle console più vendute per il diciassettesimo mese consecutivo negli USA e non è una novità. Switch ha acquisito lo status di un oggetto indispensabile per molti consumatori e questo ha contribuito a trainarne le vendite e a rendere aprile un mese formidabile per Nintendo, soprattutto se consideriamo che le vendite sarebbero state decisamente più alte senza il problema della scarsità delle scorte".